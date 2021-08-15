Незаконные армянские вооруженные формирования совершили провокацию в зоне ответственности российских миротворцев - Минобороны Азербайджана

14 августа незаконные армянские вооруженные формирования совершили провокацию в отношении подразделений азербайджанской армии в окрестностях города Шуша, где временно дислоцируются российские миротворческие силы, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.
"Около 22:14 возле населенного пункта Халфали были замечены два гражданских автомобиля. Из них вышли вооруженные лица, которые открыли огонь в воздух в направлении позиций азербайджанской армии и сразу же покинули территорию. Нашими частями были приняты соответствующие меры. Командование российскими миротворческими силами проинформировано о случившемся", - отмечается в пресс-релизе оборонного ведомства.
Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.
Оперативная обстановка контролируется подразделениями ВС Азербайджана.
А.Салаева
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