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Оборона 15.08.2021 10:58

Незаконные армянские вооруженные формирования совершили провокацию в зоне ответственности российских миротворцев - Минобороны Азербайджана

14 августа незаконные армянские вооруженные формирования совершили провокацию в отношении подразделений азербайджанской армии в окрестностях города Шуша, где временно дислоцируются российские миротворческие силы, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

"Около 22:14 возле населенного пункта Халфали были замечены два гражданских автомобиля. Из них вышли вооруженные лица, которые открыли огонь в воздух в направлении позиций азербайджанской армии и сразу же покинули территорию. Нашими частями были приняты соответствующие меры. Командование российскими миротворческими силами проинформировано о случившемся", - отмечается в пресс-релизе оборонного ведомства.

Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями ВС Азербайджана.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]