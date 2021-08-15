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Дальнее зарубежье 15.08.2021 11:09

В Узбекистане заявили о разрядке ситуации на границе с Афганистаном

На границе Узбекистана и Афганистана, где накануне группа из более 80 военнослужащих ВС Афганистана пересекла линию госграницы и была задержана, отмечается разрядка ситуации, заявили в МИД Узбекистана.

"По состоянию на 09:00 15 августа отмечается разрядка ситуации в районе моста "Термез-Хайратон", - отмечают в ведомстве.

По их данным, основная часть граждан Афганистана, скопившихся на афганской части моста, самостоятельно покинула его и прилегающую к нему территорию.

"Это стало возможным в результате принятых активных политико-дипломатических мер, а также проведенной разъяснительной работы", - отметили в МИД.

Ранее сообщалось, что 14 августа группа военнослужащих ВС Афганистана в количестве 84 человек пересекла линию госграницы и была задержана пограничными нарядами ПВ СГБ, при этом нарушители границы сопротивления не оказывали и обратились с просьбой о помощи, в том числе медицинской, для трех раненых.

По данным МИД, с ними проведены необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, оказана медицинская помощь, предоставлено питание и организовано их временное размещение.

Также сообщалось, что на афганской части моста "Термез-Хайротон" отмечено скопление военнослужащих правительственных войск Афганистана.

"Принимаются меры по оказанию гуманитарной помощи", - подчеркивал МИД.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]