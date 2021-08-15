Талибы взяли под контроль все погранпереходы на границах Афганистана

К движению "Талибан" в воскресенье полностью перешел контроль над пограничными переходами между Афганистаном и соседними с ним странами, сообщает агентство Associated Press (AP).

В воскресенье боевики заняли самый загруженный пограничный переход между Афганистаном и Пакистанском - Торкхам. В свою очередь глава МВД Пакистана Шейх Рашид Ахмад сообщил местным СМИ, что после захвата КПП талибами Пакистан прекратил движение через границу.

AP отмечает, что на фоне успехов талибов те жители Кабула, кто может позволить купить себе авиабилеты, собрались в международном аэропорту Кабула, который теперь стал единственным способом выбраться из Афганистана за рубеж.

Накануне "Талибан" обнародовал заявление, в котором пообещал, что его бойцы не будут входить в дома сограждан или вмешиваться в коммерческие дела. Также талибы предложили "амнистию" тем, кто работал с правительством Афганистана или иностранными войсками.