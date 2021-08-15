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Здравоохранение 15.08.2021 12:18

В России выявлено более 21,6 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 816 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в Россиисоставил 21 тыс. 624 случая, умерли за сутки 816 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 21 тыс. 624 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 745 (8,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 816 человек, накануне, в субботу сообщалось о 819 летальных случаях. Наибольшее число скончавшихся в Москве - 58, в Санкт-Петербурге - 43, в Иркутской области и Краснодарском крае по 35 умерших за сутки.

По выздоровлении были выписаны 16 тыс. 426 пациентов.

В Москве, сообщает оперативный штаб, 1 тыс. 954 новых случая COVID-19 за сутки, 2 тыс. 454 человека выздоровели.

В Санкт-Петербурге за сутки выявлено 1 тыс. 668 новых заболевших, в Московской области - 1 тыс. 359.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 600 тыс. 836 случаев коронавирусной инфекции, 170 тыс. 499 умерших и 5 млн 884 тыс. 316 выписанных.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]