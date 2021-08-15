Талибы утверждают, что не намерены силой захватывать Кабул, ведутся переговоры по мирной сдаче города - заявление

Радикальное исламское движение "Талибан"выступило с официальным заявлением, в котором объявило, что его отряды намерены захватывать столицу "мирным путем".
"Поскольку Кабул является большим и густонаселенным городом, моджахеды Исламского Эмирата не намереваются вторгаться в город силой или войной, а, скорее, взять Кабул мирно. Ведутся переговоры для обеспечения того, чтобы переходный процесс прошел безопасно и надежно, без ущерба для жизни, собственности и чести кого-либо и без ущерба для жизни кабульцев", - говорится в официальном заявлении движения.
Талибы утверждают, что "приказали всем своим силам стоять у ворот Кабула, а не пытаться проникнуть в город".
"До завершения переходного процесса безопасность города Кабула перекладывается на другую сторону, которую необходимо поддерживать", - говорится в документе.
Отмечается, что талибы не "намерены никому мстить, все, кто служил в военном и гражданском секторах администрации Кабула, прощены и находятся в безопасности, никто не подвергнется репрессиям". "Все должны оставаться в своей стране, на своем месте и дома, и не пытайтесь покинуть страну", - говорится в заявлении.
"Мы хотим, чтобы все афганцы из всех слоев общества увидели себя в будущей исламской системе с ответственным правительством, которое служит всем и приемлемо для всех",- подчеркивают в "Талибане".
Между тем администрация президента Афганистана Мухаммада Ашрафа Гани заверила жителей Кабула, что ситуация в столице находится под контролем национальных и международных сил.
"В нескольких отдаленных районах Кабула раздавались выстрелы. Силы безопасности и обороны страны по согласованию с международными партнерами контролируют ситуацию с безопасностью в Кабуле", - говорится в заявлении администрации, опубликованном на сайте главы государства.
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