Кабул не подвергнется нападению, передача города талибам будет проходить мирно - глава МВД Афганистана

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквалзаявил, что столица будет передана талибам мирно.

Министр выступил с видеообращением к населению столицы, в котором заверил, что Кабул не подвергнется нападению талибов.

"Население не должно бояться, город Кабул не подвергнется нападению, и передача будет происходить мирно. Силы безопасности обеспечат безопасность города", - заявил глава МВД.

Ранее в воскресенье талибы выступили с официальным заявлением, в котором объявили, что намерены взять столицу "мирным путем".