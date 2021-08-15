Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9957 RUR   0.0231 GBR   2.3483 TRY   0.1982

Цена на нефть

12.08 $/bbl   WTI 69.09 -0.16 Brent 71.31 -0.13

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 15.08.2021 15:05

В "Талибане" заявили, что иностранцы в Кабуле должны либо уехать, либо зарегистрироваться

Движение "Талибан" считает необходимым для иностранцев, находящихся в Кабуле, либо отъезд, либо регистрацию у новых органов власти, сообщил телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на неназванного представителя талибов.

Он отметил, что регистрироваться иностранным гражданам придется у администраторов из числа талибов, когда эти должности будут введены.

Такие заявления прозвучали на фоне ранее начавшейся эвакуации американского дипперсонала из Кабула.

В свою очередь агентство Associated Press сообщило, что ФРГ отправило военный самолет для эвакуации своих дипломатов в понедельник. Также эвакуировать будут местный афганский персонал, работавший на посольство ФРГ.

Источник от властей ФРГ сообщил агентству, что безопасность процесса обеспечат десантники. Вывозимых лиц доставят в Центральную Азию, а оттуда - домой.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]