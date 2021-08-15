Движение "Талибан" считает необходимым для иностранцев, находящихся в Кабуле, либо отъезд, либо регистрацию у новых органов власти, сообщил телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на неназванного представителя талибов.

Он отметил, что регистрироваться иностранным гражданам придется у администраторов из числа талибов, когда эти должности будут введены.

Такие заявления прозвучали на фоне ранее начавшейся эвакуации американского дипперсонала из Кабула.

В свою очередь агентство Associated Press сообщило, что ФРГ отправило военный самолет для эвакуации своих дипломатов в понедельник. Также эвакуировать будут местный афганский персонал, работавший на посольство ФРГ.

Источник от властей ФРГ сообщил агентству, что безопасность процесса обеспечат десантники. Вывозимых лиц доставят в Центральную Азию, а оттуда - домой.