Число погибших в результате наводнений в Турции достигло 59

В результате наводнений на севере Турции в провинции Кастамону погибли 49, в Синопе – 9, в Бартыне – 1 человек, сообщает Anadolu со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) при правительстве Турции.
Таким образом, общее число погибших в результате стихийного бедствия увеличилось до 59.
Проливные дожди на севере Турции 11 августа спровоцировали селевые потоки, оползни и наводнения. Глава государства Реджеп Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от наводнения районы зоной стихийного бедствия.
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