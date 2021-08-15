ВС Армении вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в нахчыванском направлении – Минобороны

15 августа с 12:00 до 12:30 вооруженные силы Армении с позиций, расположенных в населенном пункте Араздеян в Ведийском районе, из снайперских винтовок, автоматов и пулеметов подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.

"Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", - отмечается в пресс-релизе оборонного ведомства.

А.Салаева