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Дальнее зарубежье 15.08.2021 15:39

В Кабуле идут переговоры между властями и представителями талибов

Делегация из восьми или девяти представителей движения "Талибан" находятся в президентском дворце в Кабуле на переговорах с афганскими властями, сообщает CNN.

Речь идет о переговорщиках из представительства талибов в Дохе: до сих пор они курировали контакты по афганскому политическому урегулированию. В частности, в делегацию вошел Анас Хаккани - брат одного из руководителей движения "Талибан" - Сираджуддина Хаккани.

Ранее афганские власти сообщали, что цель этих переговоров - мирная передача Кабула талибам. Сами мятежники заявляли, что полностью окружили афганскую столицу, но не хотят брать ее штурмом, желая избежать кровопролития.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]