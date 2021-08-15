Ряд высокопоставленных представителей афганских властей, советники президента готовятся к отлету из Кабула

Ряд высокопоставленных представителей властей Афганистана, включая некоторых из президентских советников, ожидают вылета из Кабула, сообщил в воскресенье телеканал CNN со ссылкой на источник в международном аэропорту Кабула имени Хамида Карзая.

Ранее эти официальные лица прибыли в VIP-зал ожидания аэропорта.

Между тем, ряд афганских СМИ сообщил, что в аэропорту Кабула в течение нескольких часов задерживается рейс Pakistan Airlines в Исламабад.

По данным СМИ, на борту самолета находятся спикер нижней палаты парламента Рахман Рахмани, председатель партии "Исламское общество" Салахуддин Раббани, советник президента Афганистана по вопросам безопасности и один из лидеров партии "Исламское единство" Мухаммад Мухакик, ряд других политиков и официальных лиц.

В свою очередь BBC сообщило раньше, что мятежники из движения "Талибан"заявили о завершении окружения афганской столицы.

Агентство Khaama Press передавало со ссылкой на источники, что в президентском дворце в Кабуле идут переговоры о передачи власти движению "Талибан". Посредничество в этом процессе оказывает председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла.