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Спорт 15.08.2021 16:10

Скончался легендарный футболист Герд Мюллер

Один из самых известных нападающих в истории мирового футбола - немец Герд Мюллер - скончался в воскресенье в возрасте 75 лет, сообщил его бывший клуб - мюнхенская "Бавария".

"Клуб и его болельщики оплакивают смерть Герда Мюллера, скончавшегося в воскресенье утром в возрасте 75 лет", - говорится в сообщении баварского клуба.

В нем напоминается, что Мюллер забил, выступая за Баварию, 566 голов в 607 официальных матчах. "Он до сих пор обладает рекордом наибольшего количества забытых мячей в "Бундеслиге" - 365 голов", - отмечается в сообщении.

За сборную ФРГ Мюллер провел 62 матча, забив 68 мячей. Он - чемпион мира 1974 года и чемпион Европы 1972.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]