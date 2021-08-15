Скончался легендарный футболист Герд Мюллер

Один из самых известных нападающих в истории мирового футбола - немец Герд Мюллер - скончался в воскресенье в возрасте 75 лет, сообщил его бывший клуб - мюнхенская "Бавария".
"Клуб и его болельщики оплакивают смерть Герда Мюллера, скончавшегося в воскресенье утром в возрасте 75 лет", - говорится в сообщении баварского клуба.
В нем напоминается, что Мюллер забил, выступая за Баварию, 566 голов в 607 официальных матчах. "Он до сих пор обладает рекордом наибольшего количества забытых мячей в "Бундеслиге" - 365 голов", - отмечается в сообщении.
За сборную ФРГ Мюллер провел 62 матча, забив 68 мячей. Он - чемпион мира 1974 года и чемпион Европы 1972.
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