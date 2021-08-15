Страны ЕС сокращают свои представительства в Кабуле и опасаются наплыва афганских беженцев

Из государств ЕС, представленных в Афганистане, поступает противоречивая информация, и они стараются показать, что нет никакой паники в связи с приходом боевиков "Талибана" в Кабул, сообщает в воскресенье телеканал "Франс 24".
Тем не менее, канал указывает на то, что признаки паники все-таки имеются: некоторые европейские страны в настоящий момент эвакуируют сотрудников своих посольств и намерены их закрывать или обеспечить работу минимальным составом персонала.
В частности, "Франс 24" отметил, что такие планы рассматриваются Германией и Италией, к временному закрытию своего диппредставительства приступила Дания. По данным ТВ-канала, девять стран Европейского союза в настоящее время имеют свои посольства в Кабуле. Некоторые из них будут пытаться продолжить работу в сокращенном составе.
После заседания Совета НАТО в минувшую пятницу альянс заявил о сохранении своего дипломатического присутствия в Кабуле, там решено оставить гражданского представителя организации с его командой.
В ЕС, по сообщению "Франс 24", также опасаются наплыва в Европу афганских беженцев, в частности, через Турцию.
В интервью итальянской газете "Стампа" заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что ситуация в Афганистане и действия Беларусипоказали настоятельность "полного пересмотра необходимых нам правил миграции и предоставления убежища в Европе".
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