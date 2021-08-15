Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью экипажа самолета Бе-200

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью членов экипажа российского самолета-амфибии Бе-200, потерпевшего крушение в Кахраманмараше, передают турецкие СМИ.

"Вчера в Кахраманмараше во время тушения пожара потерпел крушение самолет. В результате авиакатастрофы погибли члены экипажа - граждане России и Турции. Выражаю свои соболезнования", - сказал турецкий лидер.

Российский самолет-амфибия Бе-200 потерпел катастрофу 14 августа около 16:10 при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турции в районе населенного пункта Адана. На борту воздушного судна находились пять российских военных и трое граждан Турции. Все они погибли.

А.Салаева