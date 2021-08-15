Первый эвакуационный авиарейс с дипломатами нескольких стран прибыл из Кабула в Исламабад

Первый вывозной рейс из Кабула, в том числе с дипломатами нескольких иностранных государств, приземлился в воскресенье в Исламабаде, сообщает издание The Guardian со ссылкой на пакистанского журналистаВаджахата Казми.

"Первый эвакуационный рейс из Кабула приземлился в Исламабаде", - написал он в Twitter.

По данным The Guardian, это первый из двух запланированных рейсов Pakistan Internationl Airlines (PIA), на которых Афганистан должны покинуть 499 человек.

Казми также сообщил, что на рейсе был "спикер Национального Собрания Афганистана".

Он добавил, что на понедельник запланированы еще три рейса авиакомпании PIA: на них эвакуируют граждан Пакистана и других иностранных дипломатов.