СМИ сообщают об отъезде президента Афганистана Гани в Таджикистан

Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан, сообщает "Азия плюс" со ссылкой на Саджада Нуристани, чиновника в нынешнем афганском правительстве.
"Азия плюс" приводит слова Нуристани о том, что Гани сопровождают его советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли. "Нуристани отметил, что после Таджикистана Гани должен вылететь в третью страну, но в какую именно, пока не известно", - говорится в сообщении.
Телеканал Tolo News со ссылкой на несколько источников также сообщает, что Гани покинул страну, но других подробностей не приводит.
Официального подтверждения этих данных не поступало.
Эти сообщения поступают на фоне сообщений об окружении Кабула мятежниками из движения "Талибан" и прибытии в президентский дворец в Кабуле переговорщиков-талибов для обсуждения условия передачи города мятежникам.
Талибы в прошлой неоднократно заявляли, что любой вариант урегулирования афганского кризиса должен предусматривать уход Гани от власти.
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