Путин и Мирзиёев обсудили обстановку в Афганистане - Кремль

Президенты РФ и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обсудили по телефону ситуацию в Афганистане, сообщает пресс-служба Кремля в воскресенье.
"Обстоятельно обсуждено развитие ситуации в Афганистане. С учетом этого условлено об активизации взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств России и Узбекистана", - говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что "президенты будут и далее поддерживать регулярный контакт друг с другом".
В воскресенье отряды "Талибана" подошли вплотную к столице страны Кабулу и окружили город. Сообщалось, что талибы начали переговоры с нынешним руководством Афганистана о передаче власти.
Позднее пресс-атташе посольства РФ в Кабуле Никита Ищенко сообщил "Интерфаксу", что по информации российской стороны, президент Афганистана Ашраф Гани бежал из президентского дворца.
"Насколько мы знаем, он бежал из президентского дворца", - сказал он, отвечая на вопрос, располагает ли российская сторона подтверждением информации о том, что Гани согласился уйти в отставку.
Телеканал Tolo News со ссылкой на несколько источников сообщал, что Гани покинул страну. Других подробностей пока не приводится. Официального подтверждения этих данных не поступало.
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