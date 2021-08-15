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СНГ 15.08.2021 18:03

Путин и Мирзиёев обсудили обстановку в Афганистане - Кремль

Президенты РФ и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обсудили по телефону ситуацию в Афганистане, сообщает пресс-служба Кремля в воскресенье.

"Обстоятельно обсуждено развитие ситуации в Афганистане. С учетом этого условлено об активизации взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств России и Узбекистана", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что "президенты будут и далее поддерживать регулярный контакт друг с другом".

В воскресенье отряды "Талибана" подошли вплотную к столице страны Кабулу и окружили город. Сообщалось, что талибы начали переговоры с нынешним руководством Афганистана о передаче власти.

Позднее пресс-атташе посольства РФ в Кабуле Никита Ищенко сообщил "Интерфаксу", что по информации российской стороны, президент Афганистана Ашраф Гани бежал из президентского дворца.

"Насколько мы знаем, он бежал из президентского дворца", - сказал он, отвечая на вопрос, располагает ли российская сторона подтверждением информации о том, что Гани согласился уйти в отставку.

Телеканал Tolo News со ссылкой на несколько источников сообщал, что Гани покинул страну. Других подробностей пока не приводится. Официального подтверждения этих данных не поступало.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]