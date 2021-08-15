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Дальнее зарубежье 15.08.2021 18:33

Командование талибов приказало бойцам войти в Кабул, чтобы "воспрепятствовать мародерству"

Командование движения "Талибан" распорядилось, чтобы его силы вошли в Кабул для "воспрепятствования мародерству", сообщил в воскресенье телеканал Sky news со ссылкой на представителя талибов.

Он отметил, что поскольку полиция и служащие в Кабуле оставили свои посты, в столице возникла "проблема с законом и порядком".

В воскресенье стало известно, что отряды талибов подошли вплотную к Кабулу. Поступали сообщения, что боевики вошли в город и даже вступили в столкновения афганской армией.

Однако затем талибы выступили с официальным заявлением, в котором объявили, что намерены завладеть столицей "мирным путем". Талибы утверждали, что "приказали всем своим силам стоять у ворот Кабула, а не пытаться проникнуть в город".

Впоследствии председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла призывал талибов не входить в город до политического решения проблемы, "чтобы развитие ситуации не привело к потерям среди мирного населения, к нанесению ущерба им".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]