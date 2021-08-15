Мэр Кривого Рога найден мертвым - депутат украинской Рады

Мэр Кривого Рога Днепропетровской области, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Константин Павлов найден убитым, сообщил народный депутат и сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович.

"Убит мэр Кривого Рога и глава нашей организации ОПЗЖ Костя Павлов!" - написал Рабинович на своей странице в Facebookв воскресенье.

Эту информацию подтвердил генеральный продюсер телеканала "112 Украина", экс-кандидат в депутаты от ОПЗЖ Артем Марчевский. "Константин Павлов, мэр Кривого Рога от ОПЗЖ найден мертвым. Огнестрельное ранение в голову. Соболезную родным и близким", - написал он в Facebook.

Агентство "Интерфакс-Украина" пока не располагает официальными комментариями правоохранительных органов по этому поводу.