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Дальнее зарубежье 15.08.2021 19:00

Эстония предлагает созвать внеочередное заседание Совбеза ООН по Афганистану

Эстония как непостоянный член Совета безопасности ООН предлагает созвать внеочередное заседание Совбеза по Афганистану.

Эстония проводит интенсивные консультации с союзниками и членами Совета Безопасности в Нью-Йорке с целью скорейшего созыва внеочередной сессии СБ ООН по Афганистану, сообщила в воскресенье пресс-служба МИД.

"Эстония внимательно следит за стремительно ухудшающейся ситуацией в области безопасности в Афганистане и считает необходимым провести внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, на котором обсудят решение ситуации", - заявила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс (Eva-Maria Liimets).

По словам Лийметс, "события в Афганистане вызывают большую тревогу, и мы должны поддержать там гражданское население, работать над прекращением насилия и нарушений прав человека и безоговорочно осудить захват власти".

"Совет Безопасности должен обсудить пути содействия мирному урегулированию ситуации и достичь соглашения об устойчивом разделении власти между афганским народом и сторонами конфликта", - отмечает она.

После вывода войск союзников под руководством США талибы захватили контроль над всеми крупными афганскими городами и окружили столицу страны Кабул.

Союзники, в том числе Силы обороны Эстонии, покинули Афганистан, и на местах присутствуют войска, которые помогают эвакуировать сотрудников посольств и афганцев, работавших в дипмиссиях.

"Реальный мирный процесс и переговоры между сторонами по мирному соглашению о разделении власти зашли в тупик", - считает МИД.

В 2021 году Эстония и Норвегия будут представлять Афганистан в Совете Безопасности ООН. Мандат миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА), который будет продлен в сентябре, в настоящее время обсуждается в Совете Безопасности ООН.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]