На Украине возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве в связи с гибелью мэра Кривого Рога

В Национальной полиции Украины подтверждают информацию о гибели мэра Кривого Рога (Днепропетровская область), члена партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Константина Павлова и сообщают об открытии уголовного производства.
"Полиция устанавливает обстоятельства смерти Криворожского городского головы. Начато уголовное производство", - сообщается на странице Нацполиции в Facebookв воскресенье.
В сообщении уточняется, что уголовное производство открытопо ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
По данным ведомства, соответствующее сообщение в полицию поступило 15 августа около 16:00. "По предварительной информации, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде собственного дома. На месте работают правоохранители, продолжается обследование домовладения, устанавливаются свидетели происшествия. Полиция выясняет все обстоятельства", - говорится в сообщении.
На месте происшествия находятся руководитель Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, начальник Криворожского районного управления полиции, следственно-оперативные группы и криминалистическая лаборатория. Также выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата Национальной полиции.
Ранее об убийстве Павлова сообщил народный депутат и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович, а также генеральный продюсер телеканала "112 Украина", экс-кандидат в депутаты от ОПЗЖ Артем Марчевский.
СМИ сообщили, что Павлов, по предварительным данным, совершил самоубийство в собственном доме в с.Вольное Криворожского района Днепропетровской области, а рядом с его телом найдено ружье. На публикуемых в соцсетях снимках с места происшествия видно, что погибший лежит на пороге своего частного дома при открытых дверях.
Рабинович заявил, что не верит в предварительную версию о самоубийстве Павлова. По словам Марчевского, Павлов найден с огнестрельным ранением в голову.
Миротворческое подразделение азербайджанской армии продолжает свою миссию по обеспечению безопасности Кабульского аэропорта в Афганистане -Минобороны Азербайджана
ВС Армении вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в нахчыванском направлении – Минобороны
Незаконные армянские вооруженные формирования совершили провокацию в зоне ответственности российских миротворцев - Минобороны Азербайджана
Некоторые авиакомпании прекращают полеты через воздушное пространство Афганистана
SpaceX может запустить свой первый спутниковый интернет в Грузии
Для полного функционирования Зангезурского коридора это должны быть железная и автомобильная дороги - Алиев
В Азербайджане снижение новых случаев COVID-19, за сутки скончались 15 человек
Скончался легендарный футболист Герд Мюллер
В Беларуси выявили 1,3 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, скончались 11 человек
Президент Алиев утвердил положение о Карабахском региональном Главном управлении архитектуры и градостроительства
Президент Алиев подписал указ о создании временного реестра строений на освобожденных территориях
Президент Азербайджана выделил около 2 млн манатов на бурение артезианских скважин в 4 районах
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Nar станет партнером Профессионального Футбольного Клуба «Зиря»
ВТБ (Азербайджан) обновил функционал цифрового банка DIRECT
AccessBank снизил процентные ставки - чтобы претворить ваши мечты в жизнь
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог