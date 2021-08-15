В Кабуле вводится комендантский час

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в воскресенье объявил, что в целях предотвращения хаоса и сохранения жизни горожан в Кабуле вступает в силу комендантский час, сообщило агентство Khaama Press.
Комендантский час будет действовать с 21:00, он касается всех районов города.
Министр также попросил жителей сохранять спокойствие и выполнять распоряжения властей.
Ранее пресс-секретарь движения "Талибан" Забихулла Муджахид заявил, что под контролем талибов находятся некоторые районы Кабула. "Исламский Эмират приказал своим войскам войти в районы Кабула, из которых ушел противник. Существует риск кражи и ограбления", - написал он в Twitter.
Муджахид подтвердил, что утром движение заявляло о выводе своих сил из города.
"Но теперь появились сообщения о том, что в некоторых районах в Кабуле полиция оставила свою работу по обеспечению безопасности, министерства были эвакуированы, а сотрудники службы безопасности из администрации Кабула бежали", - сообщил Муджахид.
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