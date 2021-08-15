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Дальнее зарубежье 15.08.2021 19:28

В Кабуле вводится комендантский час

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в воскресенье объявил, что в целях предотвращения хаоса и сохранения жизни горожан в Кабуле вступает в силу комендантский час, сообщило агентство Khaama Press.

Комендантский час будет действовать с 21:00, он касается всех районов города.

Министр также попросил жителей сохранять спокойствие и выполнять распоряжения властей.

Ранее пресс-секретарь движения "Талибан" Забихулла Муджахид заявил, что под контролем талибов находятся некоторые районы Кабула. "Исламский Эмират приказал своим войскам войти в районы Кабула, из которых ушел противник. Существует риск кражи и ограбления", - написал он в Twitter.

Муджахид подтвердил, что утром движение заявляло о выводе своих сил из города.

"Но теперь появились сообщения о том, что в некоторых районах в Кабуле полиция оставила свою работу по обеспечению безопасности, министерства были эвакуированы, а сотрудники службы безопасности из администрации Кабула бежали", - сообщил Муджахид.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]