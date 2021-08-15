Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9957 RUR   0.0231 GBR   2.3483 TRY   0.1982

Цена на нефть

12.08 $/bbl   WTI 69.09 -0.16 Brent 71.31 -0.13

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 15.08.2021 19:36

В Азербайджане снижение новых случаев COVID-19, за сутки скончались 15 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 тыс. 993 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 368,002 тыс., сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 3 тыс. 508 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 15 человек. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 тыс. 153.

От COVID-19 вылечились 338,925 тыс. человек (+646 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 23 тыс. 924 человека.

За сутки медики провели 15 тыс. 376 тестов на коронавирус против 16 тыс. 956 накануне.

Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 210,440 тыс. тестов на COVID-19.

А.Салаева

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]