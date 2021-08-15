В Азербайджане снижение новых случаев COVID-19, за сутки скончались 15 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 тыс. 993 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 368,002 тыс., сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 3 тыс. 508 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 15 человек. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 тыс. 153.

От COVID-19 вылечились 338,925 тыс. человек (+646 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 23 тыс. 924 человека.

За сутки медики провели 15 тыс. 376 тестов на коронавирус против 16 тыс. 956 накануне.

Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 210,440 тыс. тестов на COVID-19.

А.Салаева