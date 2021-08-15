Талибы заявляют, что взяли под контроль президентский дворец в Кабуле

Мятежники из группировки "Талибан"объявили, что заняли президентский дворец в Кабуле, сообщает Sky News.

Афганское правительство пока не подтверждает эту информацию.

Ранее поступали сведения о том, что талибы, получив соответствующий приказ от своего командования, вошли в Кабул и не встречают там масштабного сопротивления.

Президент Афганистана Ашраф Гани, как сообщали СМИ, покинул страну.