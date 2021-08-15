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Дальнее зарубежье 15.08.2021 20:04

В афганской столице создан Координационный совет

В Кабуле после бегства президента Афганистана Мухаммада Ашрафа Гани создан Координационный совет в составе председателя Высшего совета по примирению Абдуллы Абдуллы, экс-президента Хамида Карзая и лидера Исламской партии Гульбеддина Хекматьяра, сообщил в TwitterКарзай.

"Совет призван предотвратить хаос и уменьшить страдания людей, а также улучшить управление делами, связанными с миром и мирной передачей власти", - говорится в сообщении.

"Совет призвал правительственные силы безопасности и силы безопасности, движение "Талибан" принять решительные меры для сдерживания хаоса и подстрекательств безответственных и не связанных между собой лиц, сохраняя при этом сдержанность", - отметилКарзай.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]