В афганской столице создан Координационный совет

В Кабуле после бегства президента Афганистана Мухаммада Ашрафа Гани создан Координационный совет в составе председателя Высшего совета по примирению Абдуллы Абдуллы, экс-президента Хамида Карзая и лидера Исламской партии Гульбеддина Хекматьяра, сообщил в TwitterКарзай.

"Совет призван предотвратить хаос и уменьшить страдания людей, а также улучшить управление делами, связанными с миром и мирной передачей власти", - говорится в сообщении.

"Совет призвал правительственные силы безопасности и силы безопасности, движение "Талибан" принять решительные меры для сдерживания хаоса и подстрекательств безответственных и не связанных между собой лиц, сохраняя при этом сдержанность", - отметилКарзай.