Некоторые авиакомпании прекращают полеты через воздушное пространство Афганистана

Некоторые авиакомпании приняли решение изменить маршруты своих рейсов и прекратить полеты в воздушном пространстве Афганистана из-за обострившегося кризиса в этой стране, сообщают западные СМИ.
В частности, британская авиакомпания British Airways обязала пилотов избегать полетов над Афганистаном.
Нидерландская KLM также приняла такое решение и предупредила пассажиров, вылетающих из Нидерландов, в том числе в Дели и Бангкок, о том, что из-за изменения маршрута время полета будет более длительным.
Западные СМИ отмечают, что, вероятно, другие авиакомпании также введут подобное ограничение, поскольку воздушное пространство Афганистана активно используется многими компаниями при полетах в Азию и в обратном направлении.
В воскресенье стало известно, что отряды талибов вошли в Кабул.
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