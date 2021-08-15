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Дальнее зарубежье 15.08.2021 20:55

НАТО помогает охранять аэропорт Кабула - генсек альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об участии НАТО в обеспечении безопасности аэропорта в Кабуле.

"НАТО помогает поддерживать аэропорт Кабула открытым для облегчения и координации эвакуации", - сообщил Столтенберг в воскресенье в Twitter.

Он также отметил, что обсудил ситуацию в Афганистане с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и министрами иностранных дел стран альянса - Канады, Дании и Нидерландов.

Тем временем посольство США в Афганистане в воскресенье сообщило, что, по ряду данных, в районе международного аэропорта в Кабуле сложилась чрезвычайная ситуация, поэтому американцам следует обезопасить себя.

"Ситуация с безопасностью меняется быстро, и обстановка в аэропорту стремительно ухудшается. Поступали сообщения о том, что в районе аэропорта ведется огонь, и мы призываем граждан США укрыться в безопасном месте", - говорится в заявлении дипмиссии.

"Посольство США в Афганистане безотлагательно прекратило предоставление консульских услуг. Не приходите в посольство или в аэропорт в настоящее время", - отмечается далее в заявлении.

О переносе посольства Франции в аэропорт Кабула ранее заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]