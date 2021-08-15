Талибы готовятся объявить о создании Исламского эмирата Афганистан

Мятежники из группировки "Талибан" планируют в скором времени объявить о создании Исламского эмирата Афганистан, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя талибов.

Планируется, что талибы сделают это объявление из президентского дворца в Кабуле. Ранее поступали сообщения, что боевики уже заняли этот дворец.

Именно так называлось афганское государство во время пребывания талибов у власти с 1996 по 2001 год. В дальнейшем силы США в рамках кампании по борьбе против терроризма прибыли в Афганистан, и лишили талибов власти.