Миротворческое подразделение азербайджанской армии продолжает свою миссию по обеспечению безопасности Кабульского аэропорта в Афганистане -Минобороны Азербайджана

Миротворческий контингент ВС Азербайджана находится в Афганистане и продолжает обеспечивать безопасность международного аэропорта Кабул, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве обороны.

"Миротворческое подразделение азербайджанской армии, состоящее из 120 человек, вместе с ВС Турции продолжает свою миссию по обеспечению безопасности Кабульского международного аэропорта в Афганистане", - заявили в ведомстве.

Минобороны сообщило, что находится в постоянном контакте с азербайджанскими миротворцами.

"Морально-психологическое состояние личного состава находится на высоком уровне. В координации с Турцией оперативная ситуация внимательно отслеживается", -заявили в ведомстве.

Н.Аббасова