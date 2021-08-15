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Внешняя политика 15.08.2021 22:20

Миротворческое подразделение азербайджанской армии продолжает свою миссию по обеспечению безопасности Кабульского аэропорта в Афганистане -Минобороны Азербайджана

Миротворческий контингент ВС Азербайджана находится в Афганистане и продолжает обеспечивать безопасность международного аэропорта Кабул, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве обороны.

"Миротворческое подразделение азербайджанской армии, состоящее из 120 человек, вместе с ВС Турции продолжает свою миссию по обеспечению безопасности Кабульского международного аэропорта в Афганистане", - заявили в ведомстве.

Минобороны сообщило, что находится в постоянном контакте с азербайджанскими миротворцами.

"Морально-психологическое состояние личного состава находится на высоком уровне. В координации с Турцией оперативная ситуация внимательно отслеживается", -заявили в ведомстве.

Н.Аббасова

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, МИРОТВОРЦЫ, АЭРОПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]