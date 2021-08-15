Миротворческое подразделение азербайджанской армии продолжает свою миссию по обеспечению безопасности Кабульского аэропорта в Афганистане -Минобороны Азербайджана

Миротворческий контингент ВС Азербайджана находится в Афганистане и продолжает обеспечивать безопасность международного аэропорта Кабул, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве обороны.
"Миротворческое подразделение азербайджанской армии, состоящее из 120 человек, вместе с ВС Турции продолжает свою миссию по обеспечению безопасности Кабульского международного аэропорта в Афганистане", - заявили в ведомстве.
Минобороны сообщило, что находится в постоянном контакте с азербайджанскими миротворцами.
"Морально-психологическое состояние личного состава находится на высоком уровне. В координации с Турцией оперативная ситуация внимательно отслеживается", -заявили в ведомстве.
Н.Аббасова
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