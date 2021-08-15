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Дальнее зарубежье 15.08.2021 22:40

Сильный взрыв прогремел у президентского дворца в Кабуле

Сильный взрыв произошел в воскресенье вблизи от президентского дворца в Кабуле, сообщает телеканал Sky News.

По некоторым данным, взрывов было несколько, один из которых прогремел рядом с территорией эвакуированного посольства США в Афганистане.

Ранее поступали сообщения о том, что боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) заняли президентский дворец в афганской столице.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, КАБУЛ, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]