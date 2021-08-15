Сильный взрыв прогремел у президентского дворца в Кабуле

Сильный взрыв произошел в воскресенье вблизи от президентского дворца в Кабуле, сообщает телеканал Sky News.

По некоторым данным, взрывов было несколько, один из которых прогремел рядом с территорией эвакуированного посольства США в Афганистане.

Ранее поступали сообщения о том, что боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) заняли президентский дворец в афганской столице.