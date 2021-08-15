Аэропорт Кабула закрыли для коммерческих авиарейсов, но экстренная эвакуация продолжается

Международный аэропорт Кабула в воскресенье прекратил принимать коммерческие авиарейсы, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителей военных США.

В то же время эвакуация из Кабула силами американских военных продолжается.

Ранее сообщалось, что США проводят эвакуацию сотрудников посольства в Кабуле. Со здания американской дипмиссии уже спущен флаг США.