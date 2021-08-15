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Дальнее зарубежье 15.08.2021 22:45

Аэропорт Кабула закрыли для коммерческих авиарейсов, но экстренная эвакуация продолжается -

Международный аэропорт Кабула в воскресенье прекратил принимать коммерческие авиарейсы, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителей военных США.

В то же время эвакуация из Кабула силами американских военных продолжается.

Ранее сообщалось, что США проводят эвакуацию сотрудников посольства в Кабуле. Со здания американской дипмиссии уже спущен флаг США.

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Тэги: АФГАНИСТАН, КАБУЛ, АВИАРЕЙСЫ, ПРЕКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]