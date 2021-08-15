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СНГ 15.08.2021 22:50

Ташкент не получал обращений с просьбой принять самолет президента Афганистана Гани, он - не в Узбекистане - источник

Ушедший в отставку с поста президента Афганистана Ашраф Гани не прибыл на самолете из Кабула в Узбекистан, сообщил "Интерфаксу" источник.

"Обращений с просьбой принять борт с Гани в Ташкент не поступало. Ушедший в отставку с поста президента Афганистана не находится в Узбекистане", - сказал собеседник агентства.

Ранее иранское агентство "Тасним" сообщало об отлете Гани в Таджикистан.

Как сообщалось, президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и вылетел из Кабула в Таджикистан, откуда он направится в третью страну. Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла сообщил, что Ашраф Гани ушел в отставку с поста президента и покинул страну.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, АФГАНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, САМОЛЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]