Экстренное заседание СБ ООН по Афганистану назначено на понедельник

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Афганистане состоится в понедельник, 16 августа, в 10:00 (по времени Нью-Йорка, 18:00 по Баку), сообщил "Интерфаксу" источник в ООН.

"Заседание СБ ООН по ситуации в Афганистане запланировано на понедельник на 10:00 по времени Нью-Йорка", - сообщил собеседник агентства.

Как отметил источник, встреча организована по запросу Норвегии и Эстонии.

Мероприятие состоится в формате открытого брифинга и закрытых консультаций, пояснил источник в штаб-квартире.

Ранее Associated Press со ссылкой на представителя талибов сообщило, что талибы планируют в скором времени объявить о создании Исламского эмирата Афганистан.

Планируется, что талибы сделают это объявление из президентского дворца в Кабуле. Ранее поступали сообщения, что боевики уже заняли этот дворец.