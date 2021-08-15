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Дальнее зарубежье 15.08.2021 23:20

Экстренное заседание СБ ООН по Афганистану назначено на понедельник

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Афганистане состоится в понедельник, 16 августа, в 10:00 (по времени Нью-Йорка, 18:00 по Баку), сообщил "Интерфаксу" источник в ООН.

"Заседание СБ ООН по ситуации в Афганистане запланировано на понедельник на 10:00 по времени Нью-Йорка", - сообщил собеседник агентства.

Как отметил источник, встреча организована по запросу Норвегии и Эстонии.

Мероприятие состоится в формате открытого брифинга и закрытых консультаций, пояснил источник в штаб-квартире.

Ранее Associated Press со ссылкой на представителя талибов сообщило, что талибы планируют в скором времени объявить о создании Исламского эмирата Афганистан.

Планируется, что талибы сделают это объявление из президентского дворца в Кабуле. Ранее поступали сообщения, что боевики уже заняли этот дворец.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ООН, СОВБЕЗ, АФГАНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]