Число жертв наводнений на севере Турции достигло 64

В результате наводнений на черноморском побережье Турции погибли 64 человека.

Об этом сообщает "Анадолу" со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) при правительстве Турции.

Согласно сообщению, в провинции Кастамону погибли 54 человека.

В провинции Синоп жертвами стихии стали 9 человек, еще один человек погиб в провинции Бартын.

В настоящее время курс лечения продолжают 8 человек, пострадавших при стихийном бедствии.

Проливные дожди на севере Турции 11 августа спровоцировали селевые потоки, оползни и наводнения. Глава государства Реджеп Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от наводнения районы зоной стихийного бедствия.