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Дальнее зарубежье 15.08.2021 23:45

Россия планирует провести контакты с главой политического офиса "Талибана" Барадаром в Дохе - МИД РФ

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии Замир Кабулов сообщил о запланированных контактах с главой политического офиса "Талибана" Абдул Гани Барадаром в Дохе.

"Сейчас мы будем разговаривать с муллой Барадаром, пока там, в Дохе. Дальше будем смотреть, как это будет", - сказал Кабулов в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК) в воскресенье.

Он отметил, что у России "хорошие отношения" как с покинувшим Афганистан правительством страны, так и с "Талибаном". "Поэтому мы не переживаем", - добавил российский дипломат.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, ТАЛИБАН, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]