Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии Замир Кабулов сообщил о запланированных контактах с главой политического офиса "Талибана" Абдул Гани Барадаром в Дохе.

"Сейчас мы будем разговаривать с муллой Барадаром, пока там, в Дохе. Дальше будем смотреть, как это будет", - сказал Кабулов в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК) в воскресенье.

Он отметил, что у России "хорошие отношения" как с покинувшим Афганистан правительством страны, так и с "Талибаном". "Поэтому мы не переживаем", - добавил российский дипломат.