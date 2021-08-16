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Карабах 16.08.2021 00:34

Армянские НВФ в зоне временного размещения РМК вновь обстреляли позиции ВС Азербайджана в Карабахе – Минобороны Азербайджана

Незаконные армянские вооружённые формирования в зоне временной дислокации российских миротворцев в Карабахе вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в окрестностях города Шуша, сообщает Минобороны Азербайджана.

«Позиции подразделений ВС Азербайджана подверглись отстрелу в окрестностях города Шуша из населённых пунктов Мухтаркянд и Гайбалы. Обстрел велся из пулеметов и автоматов с 20:37 до 22:40», - сообщает оборонное ведомство.

Кроме того, отмечает Минобороны, ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района Азербайджана.

«Обстрел велся с 19:00 до 19:25 из стрелкового оружия с позиций ВС Армении в селе Заркянд Басаркечарского района по позициям азербайджанской армии в населенном пункте Йухары Айрым. Противник был подавлен ответным огнем», - сообщает Минобороны.

Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.

«Оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанской армии», - отмечает ведомство.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]