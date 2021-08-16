Талибы заявляют, что освободили Афганистан и считают войну завершенной

В движении "Талибан" исходят из того, что война, которую они вели в Афганистане, завершена, сообщает "Аль-Джазира".

"Мы добились того, к чему стремились: свободы и независимости нашего народа", - приводит телеканал слова представителя бюро талибов в Дохе.

Поэтому, по словам собеседника "Аль-Джазиры", мятежники считают, что "война закончилась".

Представитель талибов заверил, что его движение не намерено вмешиваться в дела других стран.

"Мы не вмешиваемся в дела других и не допустим, чтобы кто-то вмешивался в наши дела", - сказал он.

По его словам, талибы позже определятся с "типом и формой" нового правительства страны.

Талибы в воскресенье вошли в Кабул и заняли город, не встречая существенного сопротивления. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, заявив, что сделал это, стремясь избежать кровопролития.

Таким образом, "Талибан" контролирует почти всю территорию Афганистана, все наиболее крупные погранпереходы.