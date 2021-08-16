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В новое правительство Афганистана войдут не только талибы, заявил представитель движения

В новое правительство Афганистана войдут афганцы, не являющиеся членами движения "Талибан", заявил официальный представитель талибов Сохаил Шахин телеканалу CNN.

"Когда мы говорим об афганском инклюзивном исламском правительстве, это означает, что другие афганцы также будут в нем участвовать", - сказал он.

Шахин отметил, что, хотя пока было бы преждевременно называть имена, тем не менее, талибы попытаются привлечь в правительство некоторых "хорошо известных деятелей".

По словам представителя движения, все военнослужащие и полицейские, которые сдадут оружие и присоединятся к талибам, будут амнистированы, их жизни и имущество будут в безопасности.

Он добавил, что их имена будут занесены в соответствующий реестр, и они будут использоваться в качестве резервных сил и призываться по мере необходимости.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБАН, ПРАВИТЕЛЬСТВО, СОСТАВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]