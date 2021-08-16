Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9957 RUR   0.0231 GBR   2.3483 TRY   0.1982

Цена на нефть

13.08 $/bbl   WTI 68.44 -0.65 Brent 70.59 -0.72

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.08.2021 10:20

Конгрессмен обвинила Байдена и Трампа в провале политики в Афганистане

Конгрессмен-республиканец Лиз Чейни возложила ответственность за "капитуляцию Америки" в Афганистане на нынешнего президента США Джо Байдена и его предшественника Дональд Трампа.

"Катастрофа Трампа/Байдена, разворачивающаяся в Афганистане, началась с того, что администрация Трампа вела переговоры с террористами и делала вид, что они - партнеры по миру, а заканчивается капитуляцией Америки, поскольку Байден оставляет Афганистан нашим врагам-террористам", - написала Чейни на своей странице в твиттере.

Она добавила: "Это не "прекращение бесконечных войн". Это - капитуляция Америки - расширение возможностей наших врагов, в результате нашим детям и внукам придется вести эту войну, заплатив гораздо более высокую цену".

Трамп после сдачи Кабула талибам заявил, что Байден, не справившись с ситуацией в Афганистане, потерпел одно из самых жестоких поражений в американской истории.

"То, что Байден натворил с Афганистаном - это нечто легендарное. Это войдет в историю, как одно из наиболее жестоких поражений в американской истории", - цитируют западные СМИ заявление экс-президента США.

Трамп добавил, что "Байдену следует уйти в отставку после позора, допущенного им в Афганистане".

Изначально именно Трамп договорился с движением "Талибан" о полном выводе, на определенных условиях, американского воинского контингента из Афганистана. В обмен на это талибы обязывались, среди прочего, бороться против терроризма, начать межафганский диалог для перемирия и мирного решения кризиса.

Реализация этого соглашения, в основном, стала задачей не Трампа, а уже администрации Байдена: в итоге она решила не отказываться от этих договоренностей, но перенесла на несколько месяцев завершение вывода войск с афганской территории.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КОНГРЕССМЕН, ПРЕЗИДЕНТЫ, ОБВИНЕНИЕ


Похожие новости


Американский конгрессмен объясняет планы газовых поставок в Европу стремлением уменьшить ее зависимость от России В Конгрессе США может быть объявлена инициатива начать процедуру импичмента Трампа Президент Алиев считает необходимым информировать некоторых мировых политиков о реалиях Азербайджана Президент Азербайджана принял председателя комитета Конгресса США Американский конгрессмен призвал президента Обаму поддержать Азербайджан Американский конгрессмен выступил с заявлением по случаю Дня Азербайджанской Республики

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]