Конгрессмен обвинила Байдена и Трампа в провале политики в Афганистане

Конгрессмен-республиканец Лиз Чейни возложила ответственность за "капитуляцию Америки" в Афганистане на нынешнего президента США Джо Байдена и его предшественника Дональд Трампа.

"Катастрофа Трампа/Байдена, разворачивающаяся в Афганистане, началась с того, что администрация Трампа вела переговоры с террористами и делала вид, что они - партнеры по миру, а заканчивается капитуляцией Америки, поскольку Байден оставляет Афганистан нашим врагам-террористам", - написала Чейни на своей странице в твиттере.

Она добавила: "Это не "прекращение бесконечных войн". Это - капитуляция Америки - расширение возможностей наших врагов, в результате нашим детям и внукам придется вести эту войну, заплатив гораздо более высокую цену".

Трамп после сдачи Кабула талибам заявил, что Байден, не справившись с ситуацией в Афганистане, потерпел одно из самых жестоких поражений в американской истории.

"То, что Байден натворил с Афганистаном - это нечто легендарное. Это войдет в историю, как одно из наиболее жестоких поражений в американской истории", - цитируют западные СМИ заявление экс-президента США.

Трамп добавил, что "Байдену следует уйти в отставку после позора, допущенного им в Афганистане".

Изначально именно Трамп договорился с движением "Талибан" о полном выводе, на определенных условиях, американского воинского контингента из Афганистана. В обмен на это талибы обязывались, среди прочего, бороться против терроризма, начать межафганский диалог для перемирия и мирного решения кризиса.

Реализация этого соглашения, в основном, стала задачей не Трампа, а уже администрации Байдена: в итоге она решила не отказываться от этих договоренностей, но перенесла на несколько месяцев завершение вывода войск с афганской территории.