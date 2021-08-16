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Дальнее зарубежье 16.08.2021 09:35

Талибы заявили, что не ожидали столь быстрого захвата Афганистана

Боевики движения "Талибан" не ожидали, что им удастся так быстро взять под контроль практически весь Афганистан, а в особенности - Кабул, заявил их представитель "Аль-Джазире".

"Не ожидали, что с такой скоростью смогут установить контроль над страной, в особенности в столице Кабуле", - заявил собеседник журналистов.

Он добавил, что у боевиков есть "каналы коммуникации с международным сообществом", и что движение хочет иметь отношения с миром, а не быть изолированными.

Также представитель "Талибана" отметил, что оно "уважает права женщин и меньшинств на самовыражение, однако - с учетом законов шариата".

За последние несколько дней талибам, до этого контролировавшим обширные малозаселенные районы Афганистана, удалось захватить все крупнейшие города страны, включая Кабул.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]