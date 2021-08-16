Число жертв землетрясения на Гаити возросло почти до 1,3 тыс. человек

Число жертв мощного землетрясения на Гаити возросло почти до 1,3 тыс. человек, свыше 5,7 тыс. человек получили ранения и травмы, передают западные СМИ.

"Список жертв землетрясения по состоянию на 15 августа возрос до 1297 человек", - заявили в управлении защиты населения.

По сообщениям СМИ, больницы многих городов перегружены пациентами, людям не сразу удается получить медицинскую помощь. Раненые размещаются на лужайках перед медицинскими учреждениями.

Землетрясение на Гаити произошло в субботу. Его магнитуда составила 7,2. Разрушено более 1,5 тыс. зданий, повреждено более 5 тыс. зданий.

В ближайшее время в стране ожидаются мощные ливни и порывистый ветер.