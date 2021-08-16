Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9957 RUR   0.0231 GBR   2.3483 TRY   0.1982

Цена на нефть

13.08 $/bbl   WTI 68.44 -0.65 Brent 70.59 -0.72

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.08.2021 09:09

Число жертв землетрясения на Гаити возросло почти до 1,3 тыс. человек

Число жертв мощного землетрясения на Гаити возросло почти до 1,3 тыс. человек, свыше 5,7 тыс. человек получили ранения и травмы, передают западные СМИ.

"Список жертв землетрясения по состоянию на 15 августа возрос до 1297 человек", - заявили в управлении защиты населения.

По сообщениям СМИ, больницы многих городов перегружены пациентами, людям не сразу удается получить медицинскую помощь. Раненые размещаются на лужайках перед медицинскими учреждениями.

Землетрясение на Гаити произошло в субботу. Его магнитуда составила 7,2. Разрушено более 1,5 тыс. зданий, повреждено более 5 тыс. зданий.

В ближайшее время в стране ожидаются мощные ливни и порывистый ветер.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГАИТИ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


В результате землетрясения у берегов Гаити погибли 11 человек, более 100 пострадали

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]