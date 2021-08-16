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Дальнее зарубежье 16.08.2021 09:22

В Душанбе и Нур-Султане опровергают нахождение Ашрафа Гани на своих территориях

Министерство иностранных дел Таджикистана опровергло сообщения о том, что президент Афганистана посещал республику в минувшие выходные.

"Самолет с господином Мухаммадом Ашрафом Гани не входил в воздушное пространство Таджикистана и не совершал посадку на территории страны. Следует также отметить, что таджикская сторона не получала соответствующий запрос от афганской стороны", - говорится в официальном заявлении МИД Таджикистана.

В МИД Казахстана заявили агентству "Интерфакс-Казахстан", что Гани нет на территории Казахстана.

"Его в Казахстане нет", - ответили в МИД.

В воскресенье талибы окружили Кабул - последний крупный город страны, остававшийся под контролем властей Афганистана. Ближе к вечеру воскресенья боевики вошли в афганскую столицу и теперь в целом контролируют ее. Гани покинул страну и, по данным СМИ, может находиться в Таджикистане.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, КАЗАХСТАН, МИД, АФГАНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]