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ТЭК 16.08.2021 09:28

Цены на нефть снижаются на слабых статданных из Китая, Brent подешевела до $69,82 за баррель

Цены на нефть снижаются в понедельник в связи с сигналами, что распространение нового штамма COVID-19 "дельта" начало негативно сказываться на китайской экономике.

Число новых случаев заражения коронавирусом находится на близких к рекордным уровнях в таких странах как Таиланд, Вьетнам и Филиппины.

При этом, последние данные Baker Hughes указали на рост активности американских сланцевых компаний. Число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 10 единиц, до 397 установок. Рост стал самым существенным с апреля.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 в понедельник составляет $69,82 за баррель, что на $0,77 (1,09%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,72 (1%) - до $70,59 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $67,68 за баррель, что на $0,76 (1,11%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов опустилась на $0,65 (0,9%) - до $68,44 за баррель.

"Опасения, связанные с распространением "дельты", давят на нефтяной рынок", - говорит основатель консалтинговой компании Vanda Insights Вандана Хари, отмечая, что этот фактор, в частности, ограничивает туристическую активность в западных странах.

"Высокая волатильность нефтяного рынка сохранится, по крайней мере, до тех пор, пока мы не увидим резкого сокращения заболеваемости COVID-19 в США и Китае", - приводит слова Хари агентство Bloomberg.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]