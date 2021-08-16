Число заражений COVID-19 в мире превысило 207 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника составило 207 млн 206 тыс. 3, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 361 тыс. 598 человек.
В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 36 млн 678 тыс. 865 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 621 тыс. 635.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 32 млн 225 тыс. 513, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 431 тыс. 642.
На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 млн 364 тыс. 99 заболевших, умерли 569 тыс. 58 человек.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 561,3. В США на 1 млн жителей скончалось 1 тыс. 914 человек, в Индии - 309, Бразилии - 2 тыс. 657.
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