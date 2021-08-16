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Дальнее зарубежье 16.08.2021 10:30

Столкновений в Афганистане после занятия Кабула талибами нет - представитель "Талибана"

Информации о боевых действиях в Афганистане после вступления отрядов движения "Талибан" в Кабул не поступало, сообщил в понедельник телеканал Sky news со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя талибов.

"По нашим сведениям, ситуация - мирная", - сказал он.

Он отметил, что "Талибан" за последнее время не получал каких-либо сообщений о столкновениях на территории Афганистана.

Силы талибов, вошедшие в воскресенье в Кабул и занявшие президентскую резиденцию, заявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной.

В воскресенье президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, чтобы не допустить кровопролития. "Талибан" ясно дал понять, что готов провести кровавое нападение на Кабул, чтобы изгнать меня. Чтобы не допустить кровопролития, я решил уехать", - написал Гани в Фейсбуке.

Представитель американского госдепартамента Нед Прайс сообщал, что все сотрудники посольства США в Афганистане эвакуированы в международный аэропорт Кабула.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ОБСТАНОВКА, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]