Информации о боевых действиях в Афганистане после вступления отрядов движения "Талибан" в Кабул не поступало, сообщил в понедельник телеканал Sky news со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя талибов.
"По нашим сведениям, ситуация - мирная", - сказал он.
Он отметил, что "Талибан" за последнее время не получал каких-либо сообщений о столкновениях на территории Афганистана.
Силы талибов, вошедшие в воскресенье в Кабул и занявшие президентскую резиденцию, заявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной.
В воскресенье президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, чтобы не допустить кровопролития. "Талибан" ясно дал понять, что готов провести кровавое нападение на Кабул, чтобы изгнать меня. Чтобы не допустить кровопролития, я решил уехать", - написал Гани в Фейсбуке.
Представитель американского госдепартамента Нед Прайс сообщал, что все сотрудники посольства США в Афганистане эвакуированы в международный аэропорт Кабула.
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