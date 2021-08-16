Администрация аэропорта Кабула призывает граждан не приезжать туда, выполнение гражданских рейсов приостановлено

Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая приостанавливает выполнение гражданских рейсов, просит граждан воздержаться от прибытия в воздушную гавань, говорится в распространенном в понедельник заявлении аэропорта.
Администрация аэропорта призвала граждан не прибывать в воздушную гавань, "чтобы предотвратить грабежи и беспорядки", говорится в заявлении, которое цитируют местные СМИ.
В воскресенье появились сообщения со ссылкой американских военных, что международный аэропорт Кабула прекратил принимать коммерческие авиарейсы.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США задействованы в эвакуации американских дипломатов, сотрудников других натовских дипмиссий и помогавших Западу в борьбе с движением "Талибан" граждан Афганистана, которые находятся в аэропорту Кабула. В операции также принимают участие 10 британских и 4 канадских военно-транспортных самолета. В понедельник для эвакуации ожидается прибытие германских и испанских самолетов.
Западные СМИ передают, что на дороге, ведущей из захваченного талибами Кабула в аэропорт, замечены армейские внедорожники "Хамви" с боевиками, слышна периодическая перестрелка, в небе барражируют вертолеты.
Как следует из выложенных очевидцами в соцсетях видео кадрах, в самом международном аэропорту царит хаос. Здание и летное поле заполнено толпами людей, которые пытаются попасть на улетающие самолеты.
Периметр аэропорта находится под плотной обороной американских войск. Там находится примерно 3 тыс. военнослужащих США, а также 600 британских.
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