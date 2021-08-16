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Дальнее зарубежье 16.08.2021 10:35

Администрация аэропорта Кабула призывает граждан не приезжать туда, выполнение гражданских рейсов приостановлено

Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая приостанавливает выполнение гражданских рейсов, просит граждан воздержаться от прибытия в воздушную гавань, говорится в распространенном в понедельник заявлении аэропорта.

Администрация аэропорта призвала граждан не прибывать в воздушную гавань, "чтобы предотвратить грабежи и беспорядки", говорится в заявлении, которое цитируют местные СМИ.

В воскресенье появились сообщения со ссылкой американских военных, что международный аэропорт Кабула прекратил принимать коммерческие авиарейсы.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США задействованы в эвакуации американских дипломатов, сотрудников других натовских дипмиссий и помогавших Западу в борьбе с движением "Талибан" граждан Афганистана, которые находятся в аэропорту Кабула. В операции также принимают участие 10 британских и 4 канадских военно-транспортных самолета. В понедельник для эвакуации ожидается прибытие германских и испанских самолетов.

Западные СМИ передают, что на дороге, ведущей из захваченного талибами Кабула в аэропорт, замечены армейские внедорожники "Хамви" с боевиками, слышна периодическая перестрелка, в небе барражируют вертолеты.

Как следует из выложенных очевидцами в соцсетях видео кадрах, в самом международном аэропорту царит хаос. Здание и летное поле заполнено толпами людей, которые пытаются попасть на улетающие самолеты.

Периметр аэропорта находится под плотной обороной американских войск. Там находится примерно 3 тыс. военнослужащих США, а также 600 британских.

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Тэги: АФГАНИСТАН, КАБУЛ, АЭРОПОРТ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]