Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9957 RUR   0.0231 GBR   2.3483 TRY   0.1982

Цена на нефть

13.08 $/bbl   WTI 68.44 -0.65 Brent 70.59 -0.72

Погода в Баку

  ночь день

Оборона 16.08.2021 10:43

ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанский военных в Нахчыванском направлении -Минобороны Азербайджана

Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана в Нахчыванском направлении.

"Обстрел велся из автоматов и пулеметов в 09:30 с позиций ВС Армении в населенном пункте Араздейен Вединского района по позициям азербайджанских военных в населенном пункте Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики", - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, потерь среди личного состава ВС Азербайджана нет.

"Оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанской армии", - отмечает Минобороны.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА, ОБСТРЕЛ


Похожие новости


Армянские НВФ в зоне временного размещения РМК вновь обстреляли позиции ВС Азербайджана в Карабахе – Минобороны Азербайджана ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Кяльбаджара и Гедабека - Минобороны Армянские НВФ в Карабахе в зоне ответственности российских миротворцев вновь обстреляли позиции ВС Азербайджана Трехстороннее заявление предусматривает полный вывод армянских военных из Карабаха - МИД Азербайджана Пашинян заявил, что «созрел» для проведения переговоров с президентом Азербайджана Генсек ОДКБ уверен, что руководство Армении сможет решить приграничный вопрос с Азербайджаном путем переговоров

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]