ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанский военных в Нахчыванском направлении -Минобороны Азербайджана

Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана в Нахчыванском направлении.
"Обстрел велся из автоматов и пулеметов в 09:30 с позиций ВС Армении в населенном пункте Араздейен Вединского района по позициям азербайджанских военных в населенном пункте Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики", - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
По данным ведомства, потерь среди личного состава ВС Азербайджана нет.
"Оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанской армии", - отмечает Минобороны.
Н.Аббасова
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