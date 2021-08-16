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Дальнее зарубежье 16.08.2021 13:00

ЕС и десятки стран мира призвали обеспечить безопасный отъезд иностранцев из Афганистана

ЕС и многие страны мира обратились к силам, вовлеченным в ситуацию в Афганистане, с призывом гарантировать безопасный отъезд из страны иностранных граждан, а также желающих покинуть ее афганцев, говорится в заявлении, распространенном Европейской внешнеполитической службой.

"Учитывая ухудшающуюся обстановку в сфере безопасности, мы поддерживаем и работаем над обеспечением безопасного и упорядоченного выезда иностранцев и афганцев, желающих покинуть страну, а также призываем все стороны (конфликта в Афганистане - ИФ) уважать и содействовать этому процессу", - отмечается в пресс-релизе.

"Афганцам и иностранные гражданам, желающим уехать, нужно позволить это сделать; дороги, аэропорты и пограничные переходы должны оставаться открытыми, и надо поддерживать спокойную обстановку", - также говорится в нем.

Участники заявления также напомнили властям Афганистана об их ответственности за защиту людей и имущества и за скорейшее восстановление безопасности и порядка в стране.

В числе участников заявления - Австралия, Австрия, Канада, Франция, ФРГ, Италия, Япония, Нидерланды, Катар, Южная Корея, Великобритания.

Силы движения "Талибан", вошедшие в воскресенье в Кабул и занявшие президентскую резиденцию, заявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной.

В воскресенье президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, чтобы не допустить кровопролития.

Между тем, США и другие западные страны ведут эвакуацию сограждан из Афганистана.

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Тэги: АФГАНИСТАН, УЕЗЖАЮЩИЕ, ЗАЩИТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]