ЕС и десятки стран мира призвали обеспечить безопасный отъезд иностранцев из Афганистана

ЕС и многие страны мира обратились к силам, вовлеченным в ситуацию в Афганистане, с призывом гарантировать безопасный отъезд из страны иностранных граждан, а также желающих покинуть ее афганцев, говорится в заявлении, распространенном Европейской внешнеполитической службой.

"Учитывая ухудшающуюся обстановку в сфере безопасности, мы поддерживаем и работаем над обеспечением безопасного и упорядоченного выезда иностранцев и афганцев, желающих покинуть страну, а также призываем все стороны (конфликта в Афганистане - ИФ) уважать и содействовать этому процессу", - отмечается в пресс-релизе.

"Афганцам и иностранные гражданам, желающим уехать, нужно позволить это сделать; дороги, аэропорты и пограничные переходы должны оставаться открытыми, и надо поддерживать спокойную обстановку", - также говорится в нем.

Участники заявления также напомнили властям Афганистана об их ответственности за защиту людей и имущества и за скорейшее восстановление безопасности и порядка в стране.

В числе участников заявления - Австралия, Австрия, Канада, Франция, ФРГ, Италия, Япония, Нидерланды, Катар, Южная Корея, Великобритания.

Силы движения "Талибан", вошедшие в воскресенье в Кабул и занявшие президентскую резиденцию, заявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной.

В воскресенье президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, чтобы не допустить кровопролития.

Между тем, США и другие западные страны ведут эвакуацию сограждан из Афганистана.