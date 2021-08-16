BHP изучает возможность продажи нефтегазового бизнеса, оцениваемого в $15 млрд

BHP Group Ltd., крупнейшая горнодобывающая компания мира, изучает возможность продажи нефтегазового бизнеса, оцениваемого аналитиками не менее чем в $15 млрд.
BHP сообщила в понедельник, что начала "стратегическую проверку подразделения, чтобы оценить его позиции и долгосрочное стратегическое соответствие портфелю компании".
BHP рассматривает несколько вариантов, одним из которых является слияние нефтегазового бизнеса компании с австралийской Woodside Petroleum Ltd., который предусматривает распределение акций Woodside в пользу акционеров BHP.
"Мы подтверждаем факт переговоров с Woodside. Хотя переговоры в данный момент продолжаются, никаких соглашений достигнуто не было", - говорится в сообщении BHP.
BHP владеет нефтегазовыми активами с 60-х годов. Компании, в частности, принадлежат высокорентабельные традиционные активы в американской части Мексиканского залива, Австралии, Тринидаде и Тобаго, а также Алжире.
Нефтегазовое подразделение BHP добывает нефть и конденсат, а также газ и ШФЛУ (широкие фракции легких углеводородов).
По оценкам аналитиков, стоимость подразделения составляет не менее $15 млрд, пишет The Wall Street Journal. При этом, капитализация Woodside равняется $15,6 млрд.
Помимо нефтегазового бизнеса BHP владеет активами по добыче железной руды, коксующегося угля, нефти и никеля. Кроме того, компания ищет покупателя на операции по добыче энергетического угля и участвует в проекте производства хлоркалия в Канаде.
Акции BHP подешевели на 1,4% на торгах в Сиднее в понедельник. С начала текущего года их стоимость выросла на 23%.
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