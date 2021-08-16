Азербайджан увеличил в 2021г поставки в РФ плодоовощной продукции почти на 5%

Страны СНГ в этом году увеличили поставки в РФ плодоовощной продукции, сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные информационной системы "Аргус-Фито".

По состоянию на 10 августа поставки выросли, прежде всего, из Азербайджана, Таджикистана и Туркмении. Так, Азербайджан ввез 338,2 тыс. тонн плодоовощной продукции, что на 4,6% больше, чем годом ранее (323,3 тыс. тонн).

Поставки картофеля из стран СНГ за этот период увеличились в два раза, до 210,5 тыс. тонн против 102,2 тыс. тонн в прошлом году. Основные поставщики - Белоруссия (рост в 11 раз, с 8,3 тыс. тонн до 94,3 тыс. тонн), Азербайджан (на 23%, с 68,8 тыс. тонн до 84,7 тыс. тонн), Армения (на 38%, с 21,2 тыс. тонн до 29,5 тыс. тонн).

Азербайджан является крупнейшим среди стран СНГ поставщиком в Россию томатов (114 тыс. тонн), Белоруссия - картофеля (94 тыс. тонн), моркови (57 тыс. тонн), белокочанной капусты (29 тыс. тонн) и огурцов (19 тыс. тонн), Армения - абрикосов (34 тыс. тонн), Казахстан - репчатого лука (61 тыс. тонн), арбузов (44 тыс. тонн) и дынь (28 тыс. тонн), Молдавия - яблок (113 тыс. тонн) и винограда (9 тыс. тонн), Таджикистан - сухофруктов (свыше 3 тыс. тонн), Узбекистан - черешни (24 тыс. тонн), нектаринов (20 тыс. тонн), сливы (5,8 тыс. тонн) и укропа (5,6 тыс. тонн).

По отдельным видам продукции каждая из стран СНГ нарастила поставки. В частности, Азербайджан к 10 августа ввез в РФ в два раза больше огурцов, чем за аналогичный период прошлого года, - 3,7 тыс. тонн против 1,7 тыс. тонн. В этом году начались поставки белого репчатого лука и уже ввезено 2 тыс. тонн. Поставки свеклы выросли в 2,4 раза, до 508 тонн, яблок - на 19%, до 26,1 тыс. тонн, арбузов - в 9 раз, до 6,9 тыс. тонн, нектаринов - в 3 раза, до 6,1 тыс. тонн, абрикосов - в 3 раза, до 1,9 тыс. тонн, персиков - в 2,8 раза, до 5,9 тыс. тонн, груш - в 2,4 раза, до 1,5 тыс. тонн, хурмы - в 2,3 раза, до 37,9 тыс. тонн, клубники - в 2,2 раза, до 4,3 тыс. тонн.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства 21 июля поручил кабинету министров в ходе проведения мероприятий по стабилизации цен на продовольственные товары принять меры по увеличению поставок сельхозпродукции из стран СНГ. Доклад об этом должен быть сделан к 1 сентября 2021 года и в дальнейшем готовиться ежеквартально.